Илианна Петрова: Детская филармония в Пскове – большой скачок для развития наших детей
Важность создания проекта «Детская филармония» в Пскове отметила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.
«У Псковской областной филармонии свой интересный антураж. Меня поразило, что создана Детская филармония и я считаю, что это очень хорошее достижение и большой скачок в развитии наших детей. Прекрасный проект и он должен развиваться и дальше. Общение с профессионалами для детей и игра на одной сцене – это дорогого стоит», – подчеркнула гостья студии.
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева также добавила, что вскоре перед участниками Детской филармонии будет стоять задача по подготовке программы к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. «Мы будем готовить огромное количество программных продуктов, репертуаров и совершенно новых проектов. Я думаю, что для псковичей и гостей региона это будет интересным сюрпризом», – отметила она.
Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.
Для экскурсоводов Псковской области стартовала серия образовательных лекций, посвящённых православию
Илианна Петрова: Детская филармония в Пскове – большой скачок для развития наших детей
Будут ли кадровые перестановки в псковских учреждениях культуры, рассказала Илианна Петрова
Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»