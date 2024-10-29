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Общество

Илианна Петрова: Детская филармония в Пскове – большой скачок для развития наших детей

Важность создания проекта «Детская филармония» в Пскове отметила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«У Псковской областной филармонии свой интересный антураж. Меня поразило, что создана Детская филармония и я считаю, что это очень хорошее достижение и большой скачок в развитии наших детей. Прекрасный проект и он должен развиваться и дальше. Общение с профессионалами для детей и игра на одной сцене – это дорогого стоит», – подчеркнула гостья студии.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева также добавила, что вскоре перед участниками Детской филармонии будет стоять задача по подготовке программы к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. «Мы будем готовить огромное количество программных продуктов, репертуаров и совершенно новых проектов. Я думаю, что для псковичей и гостей региона это будет интересным сюрпризом», – отметила она.

Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.

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