Для экскурсоводов Псковской области стартовала серия образовательных лекций, посвящённых православию

18:04, 29 октября 2024, ПАИ

В комитете по туризму Псковской области для экскурсоводов Псковской области стартовала серия образовательных лекций, посвящённых православию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму.

Сегодня, 29 октября, лекцию для представителей туриндустрии провёл руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин. Тема встречи – «В какого Бога верят православные? Понятие «Святая Троица». Праздники и их иконография: Рождество, Крещение, День Святой Троицы».

Религиозный туризм является одним из основных направлений в регионе, поэтому знание православной культуры – это важная компетенция для экскурсоводов-гидов, отметили в комитете.

Образовательный курс проводится в том числе для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории региона. Следующая лекция состоится 12 ноября. Желающим посетить лекцию необходимо заранее записаться по адресу электронной почты yum.vlasova@gkt.pskov.ru.