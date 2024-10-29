Для экскурсоводов Псковской области стартовала серия образовательных лекций, посвящённых православию
В комитете по туризму Псковской области для экскурсоводов Псковской области стартовала серия образовательных лекций, посвящённых православию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму.
Сегодня, 29 октября, лекцию для представителей туриндустрии провёл руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин. Тема встречи – «В какого Бога верят православные? Понятие «Святая Троица». Праздники и их иконография: Рождество, Крещение, День Святой Троицы».
Религиозный туризм является одним из основных направлений в регионе, поэтому знание православной культуры – это важная компетенция для экскурсоводов-гидов, отметили в комитете.
Образовательный курс проводится в том числе для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории региона. Следующая лекция состоится 12 ноября. Желающим посетить лекцию необходимо заранее записаться по адресу электронной почты yum.vlasova@gkt.pskov.ru.
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