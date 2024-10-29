Люпины распустились в Опочецком округе в октябре

21:45, 29 октября 2024, ПАИ

Люпины распустились в Опочецком округе в октябре, пишет районная газета «Красный маяк».

«Обычно в нашей полосе люпины цветут с середины июня до конца июля. И лента новостей ВК в это время пестрит фотосессиями с этими простыми, но эффектными цветами. Наша подписчица Ольга Лобова поделилась фотографией фиолетового красавца, сделанной 28 октября. Чуть раньше фото люпина в комментариях нашего сообщества разместила Надежда Лавринова. Так что кто не успел сфотографироваться с люпинами летом, ещё есть шанс сделать это осенью», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что ещё зацвело в Псковской области осенью на фоне аномального тепла.