Второе лето: Что зацвело осенью на фоне аномального тепла

12:36, 04 октября 2024, ПАИ

Продолжительное время на территории Псковской области сохраняется аномально теплая погода. Сентябрь стал настоящим продолжением лета, а псковичи в социальных сетях завели новый каледарь: 56 августа, 57 августа... Наступил октябрь, но жители области продолжают делиться друг с другом фотографиями цветущих деревьев, распустившихся цветов и второго урожая.

В редакцию прислали фотографию созревшей клубники. Вы ели когда-нибудь октябрьскую клубнику? Мы – нет, но кому-то довелось попробовать летнюю ягоду в октябре.

Жителей Новоржевского района продолжает радовать собственный урожай. В теплицах – новая партия огурцов, несмотря на октябрьское похолодание. Обычно урожай огурцов заканчивается в конце августа, но только не в этом году.

Цветущая сирень и жимолость решили порадовать себежан этой осенью. Природа решила, что у нас снова наступила весна, и поэтому расцвели деревья.

Жители области находят у себя на участках вновь распустившиеся ирисы, одуванчики и японскую айву.



Фото: Ирина Зенченко, Галина Зайцева, Марина Смыкова



Фото: Ирина Зенченко, Галина Зайцева, Марина Смыкова



Фото: Ирина Зенченко, Галина Зайцева, Марина Смыкова





В октябре по второму кругу жительница области собирает горох. Также на участках вновь зацвели яблони. Не успели еще собрать яблоки с дерева, как оно снова зацвело.