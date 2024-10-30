Стало известно, как псковские ученики добираются до школы

13:23, 30 октября 2024, ПАИ

83% школьников в Псковской области добираются до образовательных учреждений пешком. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Из них 66,7% успевают добраться менее чем за 15 минут.

Кроме того, 10% детей используют личный транспорт семьи для поездки в школу, при этом 3,9% из них тратят на дорогу менее 20 минут.

Что касается общественного транспорта, то им пользуются 7% школьников, из которых 3,5% добираются до учебного заведения менее чем за 15 минут.