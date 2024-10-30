Госархив Псковской области отыскал внучку Героя Сергея Матросова

18:31, 30 октября 2024, ПАИ

Сотрудники Государственного архива Псковской области нашли родственников бойца, чей орден был обнаружен в Чеченской Республике в 2021 году. Об этом сообщается в телеграм-канале «Архивный документ».

«Награда была передана на хранение в Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Тогда же мы поставили себе задачу отыскать родственников бойца. И нам это удалось. Установлено, что сейчас в Псковской области проживает внучка Сергея Михайловича. Именно ей орден будет передан 6 ноября в стенах музея», – отметила директор архива, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова.

Сергей Матросов родился в 1921 году в деревне Балсово Псковского района. В 1940 году ушел на фронт. Орден Великой Отечественной войны был обнаружен в 2021 году в Наурском районе Чеченской Республики. Предполагалось передать его в местный краеведческий музей, но 22 октября член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Чеченской Республики Иса Сардалов привез его в Псков.

Добавим, в рамках встречи 22 октября представители Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Псковской области договорились о совместной работе в области патриотического и межнационального воспитания.

Ранее сообщалось, что останки псковского лётчика Виктора Молчанова, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Кубани, переданы для захоронения на родине.