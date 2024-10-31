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Общество

Стоимость патента для иностранных рабочих увеличится в Псковской области в 2025 году

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Псковской области». Нормативный правовой акт принят во исполнение региональных полномочий по регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В текущем году стоимость патента для нерезидентов составляет 6 169 рублей в месяц. В 2025 году с учётом нового размера коэффициента платёж увеличится на 599 рублей.

Добавим, по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, с января по сентябрь 2024 года выдано 2 029 трудовых патентов иностранным гражданам. До конца года предполагается выдать ещё 800 патентов. Приблизительно такое же количество ожидается в 2025 году. Общая прогнозируемая сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц с доходов рабочих-иностранцев составит около 184 млн рублей.

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