Новый канализационный коллектор установили в Писковичах

17:16, 31 октября 2024, ПАИ

Новый канализационный коллектор у домов № 7 и 9 установили в деревне Писковичи Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

На средства субсидии, выделенной правительством Псковской области на подготовку к отопительному сезону, подрядчик проложил новый коллектор. Он позволил улучшить работу канализации и предоставить жителям более качественные коммунальные услуги.

Коллектор заменили из-за поступающих обращений в администрацию от местных жителей о периодических сбоях работы дворовой канализации, которые доставляли им неудобства.

Также в ближайшее время проведут благоустройство территории между домами № 7, 9 и 11.

Работы по прокладке коллектора уже завершены и приняты, отметили в администрации Псковского района.