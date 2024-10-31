Новый канализационный коллектор установили в Писковичах
Новый канализационный коллектор у домов № 7 и 9 установили в деревне Писковичи Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
На средства субсидии, выделенной правительством Псковской области на подготовку к отопительному сезону, подрядчик проложил новый коллектор. Он позволил улучшить работу канализации и предоставить жителям более качественные коммунальные услуги.
Коллектор заменили из-за поступающих обращений в администрацию от местных жителей о периодических сбоях работы дворовой канализации, которые доставляли им неудобства.
Также в ближайшее время проведут благоустройство территории между домами № 7, 9 и 11.
Работы по прокладке коллектора уже завершены и приняты, отметили в администрации Псковского района.
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