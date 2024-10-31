Росгвардия объявляет об «амнистии» для владельцев оружия, которые передадут его в зону СВО
Росгвардия объявляет об «амнистии» для владельцев оружия, которые передадут его в зону СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии Псковской области.
Если гражданин совершил некоторые административные нарушения в сфере оборота оружия, например, несвоевременно зарегистрировал или перерегистрировал его, и это не привело к негативным последствиям, то он может быть освобождён от административной ответственности при условии, что оружие будет передано для использования в ходе СВО.
Такая возможность появилась после изменений в законодательстве об оружии, которые вступили в силу в августе этого года.
Чтобы добровольно передать оружие в зону СВО, можно подать уведомление онлайн через специальный сервис на сайте Росгвардии.
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