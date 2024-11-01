В России прекратят продавать напитки в банках по пол-литра

08:15, 01 ноября 2024, ПАИ

В России прекратят продавать напитки в банках по пол-литра. Крупнейший производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест упаковочные решения» прекратила выпуск алюминиевых банок формата 0,5 л и перевела производственные линии на формат 0,45 л из-за невостребованности среди покупателей, пишет ТАСС.

В компании пояснили, что спрос на банку объемом 0,45 л увеличивался на протяжении длительного времени, в то время как спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно снижался. В результате он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка.