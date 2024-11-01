Новое оборудование появилось в Куньинской школе

11:46, 01 ноября 2024, ПАИ

Новую морозильную камеру стоимостью более 400 тысяч рублей установили в Куньинской школе, пишет газета «Пламя».

Средства на приобретение и установку выделила администрация Куньинского района, отметила директор школы Наталья Васильева.

Ранее в Куньинской школе заменили батареи.