Новое оборудование появилось в Куньинской школе
Новую морозильную камеру стоимостью более 400 тысяч рублей установили в Куньинской школе, пишет газета «Пламя».
Средства на приобретение и установку выделила администрация Куньинского района, отметила директор школы Наталья Васильева.
Ранее в Куньинской школе заменили батареи.
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