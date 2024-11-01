Первый снег выпал в Псковской области
Первый снег выпал в Псковской области в Плюсском районе, сообщил ПАИ читатель и поделился фотографией.
Напомним, что сегодня, 1 ноября, в Псковской области прогнозируют шквальный ветер, днём порывы ветра дойдут до 15 метров в секунду.
О том, какой будет погода в ноябре в Псковской области, читайте здесь.
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