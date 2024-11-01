8 декабря состоится первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области
8 декабря в 18:00 на сцене Псковской областной филармонии состоится концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, для которого это будет первое выступление после создания, подготовил особую программу, включающую в себя как известные композиции Муслима Магомаева, так и авторские аранжировки на его произведения. Со сцены прозвучат «Синяя вечность», «Чёртово колесо» и другие известные композиции.
Билеты можно купить в кассе и на сайте филармонии.
Напомним, что в состав эстрадно-джазового оркестра вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, из ансамбля русской музыки «Псков», из военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют областной колледж искусств.
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