1,7 тысячи свежих роз и гипсофил уничтожат в Псковской области
1,7 тысячи свежих роз и гипсофил, выращенных в Колумбии и Кении, уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В цветах обнаружили опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила заражённость цветов западным трипсом.
Партию цветов везли из Латвии в Санкт-Петербург. Растения уничтожат в соответствии с нормативными документами.
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