1,7 тысячи свежих роз и гипсофил уничтожат в Псковской области

12:39, 01 ноября 2024, ПАИ

1,7 тысячи свежих роз и гипсофил, выращенных в Колумбии и Кении, уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В цветах обнаружили опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила заражённость цветов западным трипсом.

Партию цветов везли из Латвии в Санкт-Петербург. Растения уничтожат в соответствии с нормативными документами.