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Экономика

В Псковской области назвали пять подешевевших за неделю продуктов

Пять самых подешевевших с 21 по 28 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, яблоки подешевели на 4,31 %, свежие огурцы – на 3,65 %, репчатый лук – на 3,1 %, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса – на 1,23 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,09 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 21 по 28 октября продукты в Псковской области.

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