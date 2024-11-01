В Псковской области назвали пять подешевевших за неделю продуктов

12:57, 01 ноября 2024, ПАИ

Пять самых подешевевших с 21 по 28 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, яблоки подешевели на 4,31 %, свежие огурцы – на 3,65 %, репчатый лук – на 3,1 %, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса – на 1,23 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,09 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 21 по 28 октября продукты в Псковской области.