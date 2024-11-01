Пять подорожавших за неделю продуктов названы в Псковской области

12:13, 01 ноября 2024, ПАИ

Пять самых подорожавших с 21 по 28 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Первое место по подорожанию заняла сметана, её цена выросла на 4,34 %. Свежая белокочанная капуста подорожала на 2,65 %, чёрный байховый чай – на 1,79 %, сливочное масло – на 1,62 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 1,38 %.

Напомним, что, по мнению псковских экспертов, жителям региона не стоит ждать снижения цен на сливочное масло, а в общем и целом цена на продукт в октябре выросла на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.