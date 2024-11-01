30% псковичей имеют джоб-фобии

13:13, 01 ноября 2024, ПАИ

30 % экономически активного населения Пскова испытывают страхи, связанные с работой, сообщает SuperJob по итогам опроса.

На первом месте в списке джоб-фобий расположился страх потери работы – так ответили 8 % псковичей, в основном увольнения боятся мужчины. Женщины зачастую боятся быть недооценёнными и не оправдать ожиданий – фобия, расположившаяся на втором месте, приходится на 2 % респондентов. Нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты боится 1 % горожан.

Ранее псковичам напомнили о датах получения выплат в ноябре. Так как некоторые из них выпадают на выходной день, средства будут переведены получателям заранее.