Борис Елкин поздравил протоиерея Олега Тэора с 80-летием

13:53, 01 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил почётного гражданина города, настоятеля храма Святого Благоверного Князя Александра Невского протоиерея Олега Тэора с 80-летием. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров







«Отец Олег – один из первых священников в стране, кто стал окормлять военнослужащих. Помощник командира 76-й дивизии и духовник псковских десантников, он лично побывал во многих горячих точках», – отметил Борис Елкин.

На Псковской земле батюшка служит уже 55 лет. За эти годы, благодаря его усилиям, восстановлен храм Александра Невского и погост в Выбутах, открыт морской храм Климента Римского и возрождается Пантелеймоновский монастырь, создана уникальная библиотека и музей, оказана духовная поддержка тысячам воинов и паломников, рассказал глава города.

Он также поблагодарил отца Олега Тэора за его подвижничество и пожелал доброго здравия, и долгая и благая лета.