Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие
Почётный гражданин Пскова, настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор празднует сегодня, 1 ноября, 80-й день рождения.
Отец Олег родился в 1944 году в православной семье на Волге, куда его мать была эвакуирована из Пскова во время первых бомбежек города. Позже семья вернулась в Псков.
В 1970 году в день Вознесения Господня Олег Тэор был рукоположен в диаконы и начал служение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Затем он был рукоположен в сан священника в Троицком соборе.
В начале 1990-х годов отец Олег стал настоятелем воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, восстановление которого во многом стало возможным благодаря его усилиям.
По инициативе отца Олега ежегодно проводятся духовно-исторические Александро-Невские чтения, а также издаются материалы по истории церкви и краеведению. В храме была собрана уникальная библиотека, насчитывающая более 40 тысяч книг на духовные и исторические темы.
Ранее сообщалось, что в Пскове в честь 80-летия Олега Тэора прошёл праздничный концерт.
Чумной доктор и зловещий треугольник: 27 человек станут участниками конкурса косплея в Пскове
Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на международном конкурсе танца в Саранске