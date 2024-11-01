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Общество

Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие

Почётный гражданин Пскова, настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор празднует сегодня, 1 ноября, 80-й день рождения.

  • Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие
    Фото: Андрей Кокшаров

Отец Олег родился в 1944 году в православной семье на Волге, куда его мать была эвакуирована из Пскова во время первых бомбежек города. Позже семья вернулась в Псков.

В 1970 году в день Вознесения Господня Олег Тэор был рукоположен в диаконы и начал служение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Затем он был рукоположен в сан священника в Троицком соборе.

В начале 1990-х годов отец Олег стал настоятелем воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, восстановление которого во многом стало возможным благодаря его усилиям.

По инициативе отца Олега ежегодно проводятся духовно-исторические Александро-Невские чтения, а также издаются материалы по истории церкви и краеведению. В храме была собрана уникальная библиотека, насчитывающая более 40 тысяч книг на духовные и исторические темы.

Ранее сообщалось, что в Пскове в честь 80-летия Олега Тэора прошёл праздничный концерт.

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Протоиерей Олег Тэор из Пскова отмечает 80-летие

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