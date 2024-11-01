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Свалку на берегу реки Великой убрали сотрудники «Горводоканала»

Свалку на правом берегу реки Великой убрали сотрудники псковского предприятия во время субботника в рамках месячника благоустройства города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Горводоканала» Пскова.

Фото здесь и далее: МП Пскова «Горводоканал»

Порядок в зоне городского водозабора на улице Советской Армии коллектив предприятия поддерживает на протяжении шести лет. «Снова порадовало, что вдоль реки мусора оказалось немного, но обнаружили обильную свалку по пути к воде. С одной точки собрали три трёхсотлитровых мешка бытовых отходов», – рассказали участники субботника.

Со всей территории побережья собрали 30 мешков мусора. По словам сотрудников предприятия, наполнить доверху удалось не все. «Последние годы видно, что псковичи стараются поддерживать чистоту у реки. И это приятно», – поделились сотрудники «Горводоканала».

Весь месяц субботники также проходили в подразделениях предприятия. Традиционный месячник по уборке города был объявлен с 1 по 31 октября. Трудовые коллективы наводили порядок на подведомственных территориях, а также в местах, которые не охватывает регулярная уборка.

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