Свалку на берегу реки Великой убрали сотрудники «Горводоканала»

15:17, 01 ноября 2024, ПАИ

Свалку на правом берегу реки Великой убрали сотрудники псковского предприятия во время субботника в рамках месячника благоустройства города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Горводоканала» Пскова.

Порядок в зоне городского водозабора на улице Советской Армии коллектив предприятия поддерживает на протяжении шести лет. «Снова порадовало, что вдоль реки мусора оказалось немного, но обнаружили обильную свалку по пути к воде. С одной точки собрали три трёхсотлитровых мешка бытовых отходов», – рассказали участники субботника.

Со всей территории побережья собрали 30 мешков мусора. По словам сотрудников предприятия, наполнить доверху удалось не все. «Последние годы видно, что псковичи стараются поддерживать чистоту у реки. И это приятно», – поделились сотрудники «Горводоканала».

Весь месяц субботники также проходили в подразделениях предприятия. Традиционный месячник по уборке города был объявлен с 1 по 31 октября. Трудовые коллективы наводили порядок на подведомственных территориях, а также в местах, которые не охватывает регулярная уборка.