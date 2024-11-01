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Первенство СФЗО по волейболу стартует в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей до 16 лет стартует в Пскове завтра, 2 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Фото: группа Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях примут участие десять команд из Вологодской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Ярославской и Новгородской областей, а также Коми и Карелии. Весной на аналогичном турнире первое место заняла команда Ярославской области, второе место – сборная Вологодской области, а замкнули тройку лидеров волейболисты Коми.

Все игры турнира пройдут в спортшколе «Барс». Сегодня, 1 ноября, в 18:00 пройдёт судейская коллегия и допуск команд на соревнования. Первый матч турнира состоится на следующий день в 10:00, а открытие первенства запланировано на 11:45.

«Болельщикам можно будет приходить, но обязательно со сменной обовью или бахилами. Наша команда ориентировочно будет играть в 15:45 каждый день на правах хозяев. Трансляции турнира будут идти на сайте Всероссийской федерации волейбола», – отметил Сергей Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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