Первенство СФЗО по волейболу стартует в Пскове

16:11, 01 ноября 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей до 16 лет стартует в Пскове завтра, 2 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие десять команд из Вологодской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Ярославской и Новгородской областей, а также Коми и Карелии. Весной на аналогичном турнире первое место заняла команда Ярославской области, второе место – сборная Вологодской области, а замкнули тройку лидеров волейболисты Коми.

Все игры турнира пройдут в спортшколе «Барс». Сегодня, 1 ноября, в 18:00 пройдёт судейская коллегия и допуск команд на соревнования. Первый матч турнира состоится на следующий день в 10:00, а открытие первенства запланировано на 11:45.

«Болельщикам можно будет приходить, но обязательно со сменной обовью или бахилами. Наша команда ориентировочно будет играть в 15:45 каждый день на правах хозяев. Трансляции турнира будут идти на сайте Всероссийской федерации волейбола», – отметил Сергей Иванов.

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