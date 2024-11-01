Опочецкий муниципальный архив отметил 100-летие

22:43, 01 ноября 2024, ПАИ

Опочецкий муниципальный архив отмечает 100-летие сегодня, 1 ноября. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

В архиве на хранении находится сейчас 343 фонда, 56 001 дело за 1944–2018 годы. Из них 41 976 дел – управленческая документация, 14 016 дел – о личном составе, девять дел личного фонда и 347 фотодокументов.

Опочецкий архив был создан 1 ноября 1924 года решением президиума Опочецкого уездного комитета. Здесь хранятся документы органов власти и управления, учреждений, предприятий, организаций, бывших колхозов, совхозов, но лишь с 1944 года – со времени освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На хранении находится только одно дело, датируемое 1941 годом. Большинство довоенных документов Опочецкого архива было уничтожено в начале Великой Отечественной войны. Уцелело лишь их небольшое количество, часть которых хранится в Великих Луках, часть – в Пскове.

Сейчас в муниципальном архиве администрации трудятся консультант Анастасия Зайцева и ведущий специалист Наталья Иванченко. У каждого своя кропотливая работа, требующая внимательности и усердия. Анастасия Зайцева ведёт учётные документы. Наталья Иванченко отвечает за выдачу справок социально-правового характера и осуществляет проверку фондов.