Врач назвала необходимые витамины для здоровья осенью

23:52, 01 ноября 2024, ПАИ

Необходимые организму витамины и минералы, которые помогут легче пережить холода и сохранить здоровье, назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью «Известиям».

Изменения погоды ослабляют иммунитет, делая организм более уязвимым для вирусов, которые активизируются в осенне-зимний период. Поэтому важно следить за тем, чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов и минералов, которые помогут защитить от вирусов. К ним относятся витамин С, бета-каротин, селен и цинк.

Специалист также добавила, что витамин C не накапливается в организме, поэтому он должен поступать каждый день с пищей. Содержится он в основном в растительной пище (овощи, фрукты).

Из-за того что в осенний период температура воздуха становится более низкой, а световой день становится короче, с октября по май нарушается процесс синтеза витамина D, который играет важную роль для здоровья организма. Осенью витамин D следует употреблять в виде биодобавок, добавила специалист.