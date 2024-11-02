Циклон «Мартина» продолжит бушевать на Русской равнине
Циклон «Мартина» не оставит Русскую равнину в покое, в том числе и территорию Северо-Запада России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Под влиянием циклона «Мартина» снегопады в пятницу прошли на всем Русском Севере и Северо-Западе, подчеркнули специалисты.
«Сегодня арктическое вторжение, охватившее накануне Русскую равнину, продолжит набирать обороты. В результате в большинстве регионов осадки станут переходить в снег, так что продолжит формироваться временный снежный покров», – отметили метеорологи.
Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Псковской области.
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