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Общество

Ремонт Адворицкого дома культуры завершили в Псковском районе

Ремонт Адворицкого дома культуры завершили в Псковском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Дом культуры укомплектовали новой мебелью и техникой. Специалисты обновили фасадную часть, отремонтировали кабинеты, заменили кровлю, обновили систему отопления, смонтировали систему водоснабжения и обустроили санузел. Помимо этого, благоустраивается территория вокруг Дома культуры.

Капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Культура».

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