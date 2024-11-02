Ремонт Адворицкого дома культуры завершили в Псковском районе
Ремонт Адворицкого дома культуры завершили в Псковском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Дом культуры укомплектовали новой мебелью и техникой. Специалисты обновили фасадную часть, отремонтировали кабинеты, заменили кровлю, обновили систему отопления, смонтировали систему водоснабжения и обустроили санузел. Помимо этого, благоустраивается территория вокруг Дома культуры.
Капитальный ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Культура».
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