Когда жителям Псковской области следует ожидать снегопадов, рассказала метеоролог

16:11, 02 ноября 2024, ПАИ

Когда на территорию Псковской области придут снегопады, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вероятность снегопадов наблюдается в последние пять дней ноября», – отметила Тала Нещадимова.

Также в последней декаде ноября ожидаются отрицательные температуры ниже -5 градусов по ночам. Кроме того, сильных перепадов температур пока что не ожидается в ноябре, уточнила руководитель Псковского гидрометцентра.

Напомним, что в Псковской области первый снег был замещен ещё вчера, 1 ноября. Где ещё выпал снег в регионе, смотрите в нашем фоторепортаже.