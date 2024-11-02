Когда жителям Псковской области следует ожидать снегопадов, рассказала метеоролог
Когда на территорию Псковской области придут снегопады, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Вероятность снегопадов наблюдается в последние пять дней ноября», – отметила Тала Нещадимова.
Также в последней декаде ноября ожидаются отрицательные температуры ниже -5 градусов по ночам. Кроме того, сильных перепадов температур пока что не ожидается в ноябре, уточнила руководитель Псковского гидрометцентра.
Напомним, что в Псковской области первый снег был замещен ещё вчера, 1 ноября. Где ещё выпал снег в регионе, смотрите в нашем фоторепортаже.
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02 ноября 2024
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