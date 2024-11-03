Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 4 ноября

13:58, 03 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, местами сильные.

Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +1 градусов, днем ожидается от +1 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.