Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 4 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, местами сильные.
Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +1 градусов, днем ожидается от +1 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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