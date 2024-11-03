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Общество

Закон о штрафах за продажу детям газосодержащих товаров рассмотрят в Госдуме

Закон, предусматривающий административную ответственность за продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, рассмотрят в Госдуме, сообщил её председатель Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Серьёзное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», – написал он.

При этом прибыль от продажи такой продукции маловероятно сможет покрыть предлагаемые штрафы, добавил Вячеслав Володин.

В частности, штраф для физических лиц предлагается установить в размере до 60 тысяч рублей, для должностных лиц он составит до 300 тысяч рублей, для юридических – до 600 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Правительство России в своём отзыве указало, что поддерживает законопроект.

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