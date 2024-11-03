Как защитить сим-карту при краже телефона, рассказали в Совфеде

17:58, 03 ноября 2024, ПАИ

Как защитить сим-карту при краже телефона, рассказал сенатор Артём Шейкин, пишет РИА Новости.

«Простым и важным шагом для защиты данных будет установка индивидуального сложного PIN-кода через настройки телефона. Избегайте лёгких комбинаций, например 1234 или 0000, и выберите более надёжный код», – посоветовал он.

Сенатор пояснил, что в случае кражи телефона злоумышленник не сможет зайти в телефон из-за пароля. Однако он может получить доступ к сим-карте, вытащив её и вставив в другое устройство. В таком случае злоумышленник получит доступ к мессенджерам, доступ к которым можно получить с помощью SMS на номер телефона. «Далее мошенники уже от лица жертвы начнут звонить, писать родственникам, друзьям, знакомым», – объяснил Артём Шейкин.

Он напомнил также, что телефонный номер связан с банковскими приложениями, соцсетями и «Госуслугами», доступ к которым можно восстановить через SMS-код. «Несмотря на популярность двухфакторной аутентификации, она бессильна, если злоумышленник получает доступ к вашей сим-карте и может перехватывать сообщения», – подчеркнул политик.