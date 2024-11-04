Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День народного единства отмечают в России сегодня

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник был установлен в 2005 году. Он посвящён важному событию в истории России – освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году – и приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

16 декабря 2004 года Государственная Дума России приняла поправки к федеральному закону «О днях воинской славы (Победных днях России)», которые включали введение нового праздника – Дня народного единства. Таким образом, государственный выходной день был перенесён с 7 ноября на 4 ноября.

В пояснительной записке к проекту закона подчёркивалось, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом захватили Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Это событие стало символом героизма и сплочённости народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального статуса.

Этот праздник также связан с завершением Смутного времени на Руси – периода, который длился с момента смерти царя Ивана Грозного до 1613 года, когда на русский престол взошёл первый представитель династии Романовых.

Напомним, что Псковское агентство информации в честь праздника рассказывает о своём проекте «Герои современной России».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 ноября 2024

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
04 ноября 2024

Михаил Ведерников: Наша общая цель – сберечь историческое наследие и преодолеть вызовы современности
04 ноября 2024

Александр Котов: Во все исторические эпохи наша сила была и остаётся в сплочённости
04 ноября 2024

День народного единства отмечают в России сегодня
03 ноября 2024

Супруги из Красногородска отпраздновали золотую свадьбу
03 ноября 2024

105-летие отмечает Центр досуга и культуры Гдова
03 ноября 2024

Археологи рассказали об уникальных находках в раскопе на Плехановском посаде в Пскове
03 ноября 2024

День, который нас объединяет: в Бежаницах прошло мероприятие, посвящённое Дню народного единства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...