День народного единства отмечают в России сегодня

09:02, 04 ноября 2024, ПАИ

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник был установлен в 2005 году. Он посвящён важному событию в истории России – освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году – и приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери, пишет calend.ru.

16 декабря 2004 года Государственная Дума России приняла поправки к федеральному закону «О днях воинской славы (Победных днях России)», которые включали введение нового праздника – Дня народного единства. Таким образом, государственный выходной день был перенесён с 7 ноября на 4 ноября.

В пояснительной записке к проекту закона подчёркивалось, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом захватили Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Это событие стало символом героизма и сплочённости народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального статуса.

Этот праздник также связан с завершением Смутного времени на Руси – периода, который длился с момента смерти царя Ивана Грозного до 1613 года, когда на русский престол взошёл первый представитель династии Романовых.

Напомним, что Псковское агентство информации в честь праздника рассказывает о своём проекте «Герои современной России».