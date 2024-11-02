В единстве наша сила: как в Псковской области живут настоящие герои

16:45, 02 ноября 2024, ПАИ

4 ноября в России отмечается День народного единства – важный праздник, который напоминает всем жителям страны о силе сплочённости и единства народа. В этот день вспоминают, как в трудные времена люди объединялись ради общей цели, преодолевая различия и недопонимания. В преддверии этой значимой даты Псковское агентство информации рассказывает о своём проекте «Герои современной России».

Кто же он – герой современной России? Безусловно, сегодня это боец на передовой, а рядом с ним созидатель – воспитатель или врач, профессиональный политик или волонтёр, мультипликатор или иконописец. Их объединяет общее начало – это люди дела, хранители этнокультурного наследия единого российского народа.



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций



Фото: предоставлены героями публикаций













Цикл проекта посвящён жителям региона разных национальностей, которые развивают свои культуры и языки, выполняя профессиональные обязанности на высочайшем уровне. Они служат Отчизне и знаковым событиям, происходившим в Псковской области, скрепляя воедино все народы России.

Сегодня тысячи людей в России, в том числе и в Псковской области, бескорыстно оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую и бытовую помощь тем, кто в ней остро нуждается. Именно они первыми отправляются с гуманитарными миссиями в зону СВО и помогают российской армии, семьям военнослужащих, а также всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эти герои представляют разные национальности и всегда готовы откликнуться на просьбы о поддержке.

В проект вошли интервью с председателем Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» Меружаном Вермишяном, врачами Евгением Васильевым и Самиром Аль-Араби, волонтёром Миланой Илларионовой, руководителем регионального отделения Центра правовой помощи мигрантам Раънохон Расуловой, многодетной приёмной мамой Пайцар из «Детской деревни – SOS Псков», специалистом по реабилитации инвалидов Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Умой Ярсанаевой.

Конечно, каждый герой и героический поступок индивидуальны. И в то же время основа у них одна – это высочайшее состояние духа, нравственного здоровья, стремление к поиску истины, развитое чувство ответственности.