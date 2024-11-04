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Общество

Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта

Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после капитального ремонта в понедельник, 4 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В торжественной церемонии приняли участие врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова, глава Псковского района Наталья Фёдорова, а также десятки местных жителей с семьями.

  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ
  • Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
    Фото: ПАИ

Илиана Петрова зачитала приветственный адрес правительства Псковской области. «Адворицкий дом культуры на протяжении уже почти 80 лет является центром притяжения жителей близлежащий населённых пунктов. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» Дом культуры стал современным учреждением, оснащённым всем необходимым для развития творческого потенциала его посетителей. Благодарим администрацию района, коллектив Псковского районного центра культуры и Адворицкого дома культуры за ваши активность, энтузиазм, неравнодушное отношение к делу и профессиональный подход к поставленным задачам», – говорится в нём.

Наталья Фёдорова в свою очередь добавила, что ремонт Дома культуры – долгожданное событие. «Проект не может реализоваться сам собой. Для этого нужно большое желание. Желание у вас такое было. Заявка, которая была подана в министерство, была одобрена. И вот мы с вами видим сегодня результат. Это совместная наша работа», – сказала она.

Добавим, что в рамках ремонта крышу здания покрыли металлочерепицей, установили снегозадержатели и молниезащиту, фасад отделали декоративной доской, внутри здания провели водопровод и канализацию, оборудовали санузел. На последнем этапе сюда завезли мебель, стулья в зрительный зал, звуковое, световое и мультимедиаоборудование, а в кабинете хореографии установили зеркала.

Кроме того, будет благоустроена и площадка перед Домом культуры. Здесь свой проект реализовывают члены территориального общественного самоуправления «Адворицы». Они расчистили площадку, а позже установят здесь уличную сцену, скамейку и уложат брусчатку. Также здесь появится спортивная воркаут-площадка.

Отметим, что ремонт в учреждении провели в рамках президентского национального проекта «Культура».

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