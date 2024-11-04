Торжественный митинг прошёл в Пустошке
Торжественный митинг прошёл возле Аллеи Героев в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».
Аллея была открыта десять лет назад. С приветственным словом приветствовал собравшихся на митинг глава района Юрий Кравцов.
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
-
Фото: газета «Вперёд»
Затем слово предоставили главному инициатору и вдохновителю проекта по созданию Аллеи Героев полковнику в отставке, ветерану вооруженных сил России Николаю Пузыне.
К собравшимся обратилась и председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тамара Привалова.
В завершение торжественного митинга прошла минута молчания и церемония возложения цветов.
Этнографический диктант написали члены Молодёжного парламента в День народного единства
Михаил Шауркин рассказал, когда в населённых пунктах Дновского района появится электричество