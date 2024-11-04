Торжественный митинг прошёл в Пустошке

15:55, 04 ноября 2024, ПАИ

Торжественный митинг прошёл возле Аллеи Героев в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Аллея была открыта десять лет назад. С приветственным словом приветствовал собравшихся на митинг глава района Юрий Кравцов.



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»













Затем слово предоставили главному инициатору и вдохновителю проекта по созданию Аллеи Героев полковнику в отставке, ветерану вооруженных сил России Николаю Пузыне.

К собравшимся обратилась и председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тамара Привалова.

В завершение торжественного митинга прошла минута молчания и церемония возложения цветов.