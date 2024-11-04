Михаил Шауркин рассказал, когда в населённых пунктах Дновского района появится электричество
Освещение появится в населённых пунктах Дновского района ориентировочно сегодня, 4 ноября, в 19:00. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По состоянию на 15:30 из-за непогоды в районе отключено 56 населенных пунктов – более тысячи человек без электричества.
На территории округа работает десять бригад в составе 25 человек
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