Михаил Шауркин рассказал, когда в населённых пунктах Дновского района появится электричество

15:44, 04 ноября 2024, ПАИ

Освещение появится в населённых пунктах Дновского района ориентировочно сегодня, 4 ноября, в 19:00. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По состоянию на 15:30 из-за непогоды в районе отключено 56 населенных пунктов – более тысячи человек без электричества.

На территории округа работает десять бригад в составе 25 человек