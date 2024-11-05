Участники псковского Сретенского бала отправятся в Печоры на экскурсию

09:05, 05 ноября 2024, ПАИ

16 ноября в рамках культурно-просветительской программы проекта «Сретенский бал: традиции, культура, наследие» участники отправятся в Псково-Печерскую духовную семинарию. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В ходе экскурсии участники смогут погрузиться в историю монастыря, посетить его основные достопримечательности и заглянуть в интересные уголки этого места. Также у них будет возможность пообщаться с семинаристами одного из старейших учебных заведений России, узнать больше о жизни и учёбе в духовной семинарии.

Проект «Сретенский бал: традиции, культура, наследие» реализуется при поддержке Росмолодёжи и «Росмолодёжь.Гранты». Завершающим этапом проекта станет торжественный бал, который пройдёт в День православной молодёжи, 15 февраля.

За всеми обновлениями проекта можно следить в сообществе: vk.com/molod_bal60.