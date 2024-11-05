Супруги из Локнянского округа отпраздновали золотую свадьбу

12:53, 05 ноября 2024, ПАИ

Семья Горбуновых из Локнянского округа отметила 50 лет со дня свадьбы, сообщил глава округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Зинаида Садовникова приехала работать в школу в Миритиницах, где и познакомилась со своим будущим мужем Иваном Горбуновым. В их семье выросли двое детей: дочь Наталья, которая стала учителем, как мать, и сын Константин. Они подарили своим родителям четырёх внуков, а старшая внучка Мария уже работает в Пскове после окончания академии МВД.

Около 26 лет Зинаида Горбунова была директором школы, в которой продолжает работать и сейчас. За свой труд она была награждена званиями «Заслуженный учитель РФ» и «Отличник народного просвещения». Её муж Иван Горбунов трудился водителем в колхозе «Новый труд».

Иван Белугин поздравил семью с юбилеем совместной жизни и отметил, что их семья дружная и гостеприимная.