11 ноября изменится расписание пригородного поезда Дно – Новосокольники

15:41, 05 ноября 2024, ПАИ

11 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6511 Дно – Новосокольники, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозйству Псковской области.

Из Дно поезд отправится в 8:00. Затем будут следующие остановки: Вязье 8:17-8:18, Дедовичи 8:48-8:50, Судома 9:03-9:04, Плотовец 9:15-9:16, Чихачево 9:30-9:31, Ашево 9:45-9:46, Лозовицы 09:59-10:00, Сущево 10:17-10:18, Загоскино 10:31-10:32, Локня 10:48-10:49, Стримовичи 11:02-11:03, Самолуково 11:19-11:20, Киселевичи 11:46-11:47, Шубино 11:59-12:00. В Новосокольники пассажиры прибудут в 12:15.