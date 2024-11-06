45-летний житель Гдова украл продукты из магазина

10:21, 06 ноября 2024, ПАИ

5 ноября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 12:00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Карла Маркса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.