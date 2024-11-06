45-летний житель Гдова украл продукты из магазина
5 ноября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Около 12:00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Карла Маркса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.
На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.
По факту хищения проводится проверка.
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