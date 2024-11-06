Молодёжь Псковской области может зарегистрироваться на научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

12:00, 06 ноября 2024, ПАИ

Школьники и студенты от 10 до 22 лет из Псковской области могут зарегистрироваться на научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать».

Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф. На ресурсе опубликованы материалы о научных достижениях и открытиях российских учёных. Там же участники будут проходить квизы, квесты и выполнять тематические задания.

Конкурс состоит из пяти этапов, каждый из которых включает три типа заданий – «научный фан» (активность в социальных сетях), «научный интерес» (простые вопросы), «научные устремления» (вопросы повышенного уровня сложности).

Финал конкурса пройдёт 8 февраля 2025 года – в День российской науки на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана. Три победителя смогут пройти стажировки в ведущих научно-образовательных центрах России, а также получат дополнительные баллы при поступлении в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В этом году в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 23 тысяч человек, а в финал вышло 15 человек.