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Общество

Псковская область помогла с капремонтом в Генической санаторной школе-интернату

Завершен капитальный ремонт в Генической санаторной школе-интернате. Работы проводились при поддержке Псковской области как региона-шефа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

Рабочие смонтировали гипсокартонные конструкции, установили подвесной потолок, привели в порядок стены, провели электромонтажные работы, включающие установку щитового оборудования, разводку электропроводки и монтаж розеток и выключателей, установили радиаторы, трубы и смонтировали системы водоотведения, уложили плитку в санузлах и коридорах.

Также был приобретен спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Теперь школа полностью готова к новому учебному году.

Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счет региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко».

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