Псковская область помогла с капремонтом в Генической санаторной школе-интернату

17:02, 06 ноября 2024, ПАИ

Завершен капитальный ремонт в Генической санаторной школе-интернате. Работы проводились при поддержке Псковской области как региона-шефа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Рабочие смонтировали гипсокартонные конструкции, установили подвесной потолок, привели в порядок стены, провели электромонтажные работы, включающие установку щитового оборудования, разводку электропроводки и монтаж розеток и выключателей, установили радиаторы, трубы и смонтировали системы водоотведения, уложили плитку в санузлах и коридорах.

Также был приобретен спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Теперь школа полностью готова к новому учебному году.

Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счет региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко».