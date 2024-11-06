Продолжаются поиски несовершеннолетнего, пропавшего в Великолукском районе
Продолжаются поиски несовершеннолетнего, пропавшего в Великолукском районе. Требуются волонтёры, сообщает поисковый отряд «След» в Великих Луках.
«Волонтёры по-прежнему очень нужны! Благодарим всех, кто сегодня откликнулся и принял участие в поисках, приехало несколько десятков человек! К сожалению, сегодня Максима не нашли», – рассказали в отряде.
Завтра, 7 ноября, общий сбор состоится возле велоцентра в Зелёной зоне в Великих Луках в 9:00. «Звонить не нужно, ждём всех готовых участвовать», – отметили поисковики.
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