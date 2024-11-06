Мастер-класс по созданию броши из фетра пройдёт в Доме молодёжи Пскова

21:03, 06 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс по созданию броши из фетра пройдёт 8 ноября в Доме молодёжи Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

К участию вновь приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест в этот раз ограничено – всего десять человек смогут принять участие.

Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.

Начало мероприятия в 17:00 на улице Конной, 2 (второй этаж).