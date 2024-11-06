Мастер-класс по созданию броши из фетра пройдёт в Доме молодёжи Пскова
Мастер-класс по созданию броши из фетра пройдёт 8 ноября в Доме молодёжи Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
К участию вновь приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест в этот раз ограничено – всего десять человек смогут принять участие.
Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.
Начало мероприятия в 17:00 на улице Конной, 2 (второй этаж).
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