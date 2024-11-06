Порядка 70 тысяч «квадратов» территории облагородили в Печорах в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря

22:25, 06 ноября 2024, ПАИ

В рамках реализации программы подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря в Печорах обустроено 70 тысяч квадратных метров территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Важной частью работы АНО «Возрождение» является создание социальных объектов, отвечающих потребностям местного населения, отметили в организации. Проведена замена старой канализационной системы. Всего проложено более 30 километров сетей в городе. Появилось более двух десятков новых локаций, площадок для детей и взрослых, где можно проводить время.

Создано 16 дворовых территорий, отремонтированы дома и кровли 36 домов, окрашены 22 фасада. Проведено благоустройство парков, построен фонтан. Перестроен автовокзал в центре города.

Проведено благоустройство Соборной площади. Установлены новые фонари, выполнено мощение, высажены цветы и деревья редких, элитных сортов, которые хорошо адаптированы к климатическим условиям Северо-Запада. Построена новая котельная для церквей Варваринской и Сорока Мучеников Севастийских. Реставрация Варваринской церкви завершена, работы в храме Сорока Мучеников продолжаются.

В парках построены спортивные и детские площадки, причём они делались там, где всегда играли дети и проводило время старшее поколение. Отремонтированы дороги, благоустроены тротуары.

У въезда в Печоры установлена напоминающая об истории города стела с подсветкой, выполненная известным скульптором Виталием Шановым, который много работал в Херсонесе. Сейчас это место часто можно увидеть на фотографиях туристов.

Появился парк с фонтаном. В двух других больших парках сделаны детские и спортивные площадки, благоустроен пруд. Установлены качающиеся скамьи, разбит новый газон, проведена санация деревьев. Построены тротуары, поставлены исторические фонари.

Молодёжный центр «Истоки», расположенный в обновлённых казармах, стал значимой площадкой для проведения культурных и образовательных мероприятий. Центр может разместить до 350 человек и предлагает молодым людям широкие возможности для активного участия в жизни региона и страны.

Также построено новое здание современного реабилитационного центра.

«Работа по сохранению памятников, созданию социальных объектов и благоустройству городской инфраструктуры показывает, что реставрация и воспитание в любви к православной культуре, преображение городской среды, улучшение качества жизни создают основу для успешной реализации всех планов. Эти инициативы способствуют формированию комфортной городской среды, где жители могут проводить время на свежем воздухе, участвовать в культурных событиях и общаться друг с другом. Благодаря таким усилиям АНО «Возрождение» вносит значительный вклад в повышение качества жизни в регионе, создавая атмосферу, в которой хочется жить, учиться, работать», – отметили в организации.