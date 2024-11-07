Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 2 ноября в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке одного из магазинов Пскова. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 ноября 2024

Публикуем фото с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель
07 ноября 2024

Публикуем видео ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель
07 ноября 2024

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Пскове
07 ноября 2024

Пресечена попытка ввоза в Россию крупной партии неучтённого моторного масла
06 ноября 2024

Полицейские накрыли в Псковской области ферму по выращиванию конопли
06 ноября 2024

55 человек погибло при пожарах в Псковской области за десять месяцев
06 ноября 2024

В Острове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре
06 ноября 2024

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Великолукском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...