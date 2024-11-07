Супруги Лебедевы из Куньинского района отметили золотую свадьбу

12:50, 07 ноября 2024, ПАИ

Супруги Любовь Александровна и Александр Игоревич Лебедевы из Куньинского района отметили 50-летие совместной жизни, пишет газета «Пламя».

Поздравили юбиляров глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Каськовской волости Любовь Тимашкова. Супругам вручили медаль «50 лет совместной жизни».

По словам супругов, главное в семейной жизни – это умение прощать и уступать. Супружеская пара вырастила сына и дочь, имеет троих внуков и мечтает о правнуках.