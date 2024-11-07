Супруги Лебедевы из Куньинского района отметили золотую свадьбу
Супруги Любовь Александровна и Александр Игоревич Лебедевы из Куньинского района отметили 50-летие совместной жизни, пишет газета «Пламя».
Поздравили юбиляров глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Каськовской волости Любовь Тимашкова. Супругам вручили медаль «50 лет совместной жизни».
По словам супругов, главное в семейной жизни – это умение прощать и уступать. Супружеская пара вырастила сына и дочь, имеет троих внуков и мечтает о правнуках.
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