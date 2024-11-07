Названы самые желанные подарки россиянок на День матери
Россиянки рассказали, какие подарки они хотят получить на День матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, пишет газета «Известия».
Около 33 % россиян поздравляют своим мам только устно, без подарков. Чаще всего мамам дарят цветы – их назвали 27 % опрошенных, а также подарочные сертификаты и деньги.
Сами мамы рассказали, что они хотели бы получить в подарок на праздник цветы, подарочные сертификаты, косметику, парфюмерию и деньги.
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