Названы самые желанные подарки россиянок на День матери

16:41, 07 ноября 2024, ПАИ

Россиянки рассказали, какие подарки они хотят получить на День матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, пишет газета «Известия».

Около 33 % россиян поздравляют своим мам только устно, без подарков. Чаще всего мамам дарят цветы – их назвали 27 % опрошенных, а также подарочные сертификаты и деньги.

Сами мамы рассказали, что они хотели бы получить в подарок на праздник цветы, подарочные сертификаты, косметику, парфюмерию и деньги.