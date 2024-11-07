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Общество

Губернатор наградил протоирея Олега Тэора медалью за заслуги перед Псковской области

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» вручил губернатор Михаил Ведерников почётному настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова, митрофорному протоиерею Олегу Тэору. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Он многое сделал для Псковской земли. В том числе благодаря его усилиям был возрождён воинский храм Александра Невского. Отсюда отправлялись десантники 76-й дивизии в Чечню, а сегодня военнослужащие и добровольцы уходят на СВО. Каждый день здесь звучат молитвы о здравии наших воинов», – отметил Михаил Ведерников.

Олег ТЭОР – настоящий дивизонный батюшка. Он побывал во многих горячих точках – в Чечне, Югославии, Сирии – оказывая духовную поддержку воинам. Уже более 20 лет взаимодействует с Вооруженными Силами РФ и является помощником командира псковской дивизии ВДВ, подчеркнул губернатор.

«Невероятно сильный человек, ставший духовным наставником для многих воинов. Очень приятно было вручить ему эту действительно заслуженную награду», – заключил он.

Напомним, что протоирею Олегу Тэору исполнилось 80 лет 1 ноября.

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