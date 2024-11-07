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Политика

Якушев проинформировал о перезагрузке института сторонников «Единой России»

«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии, как сообщает сайт ER.ru.

Фото: сайт партии «Единая Россия»

На площадке Центрального исполкома партии «Единая Россия» состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов.

Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Сегодня все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», – сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.

«Единая Россия» – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут «с земли», в том числе, от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», – подчеркнул Владимир Якушев.

Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов – развитие экономики страны. «Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», – отметил врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины». «Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме», – уточнил Владимир Якушев.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет. «Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, шесть месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании – 2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», – сказал Владимир Якушев.

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