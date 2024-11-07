В Псковском медицинском колледже прошла ярмарка вакансий

17:42, 07 ноября 2024, ПАИ

В Псковском медицинском колледже прошла первая ярмарка вакансий в этом учебном году, сообщила в своём телеграм-канала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В течение трёх дней главные врачи и работники кадровых служб медицинских организаций приглашали фельдшеров и медицинских сестёр, которые заканчивают своё обучение в этом году, к сотрудничеству.

В этом учебном году колледж выпустил большое количество специалистов — 10 групп. «Важность каждого выпускника не вызывает сомнений, и наши медицинские учреждения с нетерпением ждут новых сотрудников в стационарах, амбулаторных звеньях, фельдшерско-акушерских пунктах и службе скорой помощи», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Для тех, кто намерен трудоустроиться в районах, предусмотрена программа «Земский фельдшер», которая позволяет получить дополнительные подъёмные выплаты от региона в дополнение к федеральной программе.

На ярмарке представители медицинских организаций рассказывали о текущих вакансиях, условиях работы, а также мерах поддержки и стимулирующих выплатах, что создаёт привлекательные условия для начинающих специалистов.

«Этот формат мероприятия стал отличной возможностью для студентов получить актуальную информацию и сразу же начать планирование своей карьеры», - заключила Марина Гаращенко.