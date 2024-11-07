В Пскове госпитализировали попавшего под машину пешехода
На переходе водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил пешехода. ДТП произошло у дома № 67а на Рижском проспекте в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал мужчина 1970 года рождения. Его с разными травмами госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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