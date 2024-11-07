В Пскове госпитализировали попавшего под машину пешехода

19:55, 07 ноября 2024, ПАИ

На переходе водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил пешехода. ДТП произошло у дома № 67а на Рижском проспекте в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал мужчина 1970 года рождения. Его с разными травмами госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.